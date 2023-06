Uggiano la Chiesa | bimbo di tredici mesi morto nel sonno I genitori hanno rinvenuto il corpicino esanime nella culla

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il bambino stava dormendo. Nel pomeriggio,casa diLa, nel Salento, iil corpo. Cause del decesso ritenute naturali. L'articololadinel Iil proviene da Noi Notizie..

Cause naturali 07/06/2023 - 21:14 Redazione Cronaca 0 7 CASAMASSELLA - Tragedia a Casamassella (La) dove un bimbo di poco più di un anno è stato trovato morto nella sua culla dai ...Dopo quelle dei giorni scorsi , un'altra immane tragedia si è consumata nel Salento nelle ultime ore. Teatro del dramma Casamassella, frazione diLa, popolata da appena un migliaio di abitanti. Un bimbo di 14 mesi è deceduto, a quanto pare per cause naturali. I genitori del piccolo, un uomo di 50 anni ed una donna di 39 anni, ...LA- Una tragedia s'è abbattuta su Casamassella, frazione diLa, appena un migliaio di abitanti. E davvero a nulla è valso l'arrivo di ben due autoambulanze del 118, ...

Uggiano la Chiesa: bimbo di 14 mesi trovato morto in culla Antenna Sud

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Un dramma ha colpito la comunità di Uggiano La Chiesa (Lecce). Un bambino è deceduto a solo 14 mesi: le cause sarebbero state naturali.