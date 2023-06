(Di mercoledì 7 giugno 2023) La seconda edizione divedrà affrontarsi inHam (tv Sky, TV8,) all'Eden Arena di Praga. I viola puntano a succedere alla Roma, vincitrice della prima edizione, e mantenere il trofeo in Italia, mentre gli Hammers vanno a caccia del loro primo trofeo europeo dopo 43 anni di digiuno.Entrambi i club hanno in bacheca dei trofei europei avendo vinto la Coppa delle Coppe negli anni '60: lanell'edizione inaugurale del 1960/61 diventando la prima squadra italiana a sollevare un importante trofeo, mentre ilHam nella sua stagione d'esordio innel 1964/65. La ...

Commenta per primo Ore di attesa, emozioni, sensazioni che si susseguono man mano che il match decisivo si avvicina. Mancano esattamente 6 ore alla finale diConference League che si disputerà questa sera all'Eden Arena di Praga tra Fiorentina e West Ham. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di un successo a livello continentale a distanza ...L'ex presidente aveva (e forse ha tutt'ora) voglia di rivoluzionare il calcio in, e la Super League è stato un tentativo, un primo colpo per smuovere le fondamenta del, che forse è ......dopo la finale diLeague tra Siviglia e Roma, condizionata, secondo l'unanimità giallorossa, dall'arbitraggio di Anthony Taylor. Ad una settimana dal "fattaccio" è entrata in campo la, ...

Uefa Europa Conference League Finale 2023, FIORENTINA - West Ham (diretta tv Sky Sport, TV8, DAZN), La seconda edizione di UEFA Europa Conference League vedrà affrontarsi in finale Fiorentina e West H ...