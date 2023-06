Udienza generale | Papa Francesco depone una rosa a Santa Teresina di Lisieux e si raccoglie in preghiera

CITTÀ DEL VATICANO. Francesco è nuovamente in degenza ospedaliera. Oggi è previsto un altro intervento chirurgico, per evitare il pericolo di occlusione intestinale. Stamattina dopo l'in piazza San Pietro il Papa è stato trasportato al Policlinico romano. Secondo fonti consultate da La Stampa si tratta di una complicanza legata all'età e al sovrappeso. Nel punto in ...L'indicazione del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni Papa Francesco, al "termine dell'si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesiaad un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della ...10.31 Papa al Gemelli, operato nel pomeriggio "Il Santo Padre al termine dell'si è recato presso il Policlinico Gemelli di Roma dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi" ...

Il Papa annuncia una lettera apostolica su Santa Teresa di Lisieux Avvenire

