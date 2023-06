Ucraina | Zelensky | enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero

... e la premier Meloni ha ringraziato il Papa, alla presenza di, per il suo impegno. Ora, ... E viene in mente il gesto non da tutti compreso, e invece profetico, dell'infermierae della ...Lerici censura la pianista partigiana antie fa saltare il concerto di Valentina Lisitsa, considerata una delle migliori, se non la migliore, pianiste donne al mondo. L'artista, schierata anche per l'indipendenza del Donbass, ...La richiesta di F - 16e la risposta russa Lo stessoha più volte richiesto i jet F - 16, dicendo che la loro presenza insarebbe un segnale evidente del mondo che l'...

Con la distruzione della diga 1.852 case sono state allagate, 1.457 persone sfollate, sette i dispersi. E sui morti è tuttora mistero.Sono almeno 150 le tonnellate di olio idraulico che si sono riversate nel fiume Dnepr dopo il crollo della diga Kakhovka, avvenuto ieri nell'omonima ...