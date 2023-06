Ucraina | Zelensky | enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero | Mosca | allagate 2 700 case

... ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr, 'si è formata una chiazza di petrolio di ...diga L'intelligence americana sta valutando la responsabilità dell'esplosine della diga in...Ancheparla di conseguenze in un messaggio sul suo sito web. A causa dell'esplosione ... La situazione potrebbe avere conseguenze "catastrofiche" in, anche per l'impossibilita' di ...A causa del danneggiamento dell'infrastruttura, che si trova sul fiume Dnipro, secondo funzionari di Kiev sono a rischio oltre 40mila persone. Timori anche per il delta del fiume, una delle aree ...

CITTÀ DEL VATICANO Nel palazzo presidenziale di Kiev, ieri mattina, un piccolo passo, immaginando il futuro, è stato fatto da Zelensky anche se al momento si ritiene che un cessate ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 469. Duro braccio di ferro al Palazzo di Vetro dell'Onu tra Kiev e Mosca, che alla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza convocata in seguito alla dist ...