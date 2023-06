Ucraina | Tajani “Con distruzione diga involuzione in negativo”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Rischiamo un peggioramento della situazione, non solo per gli abitanti di quella parte dima anche per il crescendo del conflitto” dichiara il Ministro degli Esteri Antonioa Non Stop News, su RTL 102.5 riferendosi allo scambio di accuse fra Mosca e Kiev sulladelladi Kakhovkaa. “L’Italia ha proposto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU e all’Assemblea Generale di dare vita ad una zona franca intorno alla centrale di Zaporizhzhia per evitare disastri di vario genere, ma pare che non ci sia ancora volontà ad andare verso questa direzione, soprattutto da parte dei Russi. Questa situazione cambia il conflitto, non c’era mai stata un’aggressione così importante verso una infrastruttura la cuiporta danni enormi alla popolazione. C’è ...

