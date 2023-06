Ucraina | si rischia il disastro ambientale | chiazza di petrolio verso il Mar Nero

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Insiildopo l’esplosione della diga di Kakhovka: “Si è formata unadidi almeno 150 tonnellate che viene trasportata dalla correnteil Mar”, ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.dopo l’esplosione della diga, unadiil Mare fiume a rischio Per il momento non è ancora possibile prevedere “quanta parte delle sostanze chimiche, dei fertilizzanti e dei prodotti petroliferi stoccati nelle aree alluvionate finirà nei fiumi e nei mari”, ha detto ancora il presidente ucraino. Nel frattempo prosegue l’evacuazione delle persone ...

il danneggiamento della diga rischia di provocare danni ambientali ingenti, a mettere a repentaglio le città circostanti, i raccolti delle campagne e l'incolumità delle persone.

Ucraina, l'esplosione della diga rischia di portare il deserto sul delta ... Domani

A Nova Kakhovka, la cittadina che dà il nome alla diga colpita, il livello del fiume è arrivato al terzo piano. L’onda si muove come una risacca in riva al mare e invece è sul bordo di uno dei più col ...Una esplosione ha distrutto la diga di Kakhovka, inondando la regione di Kherson: conseguenze enormi sulla popolazione e sull'approvvigionamento di cibo.