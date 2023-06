Ucraina | scambio di accuse all' Onu su diga | per Kiev ' bomba di distruzione di massa ambientale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) New York, 7 giu. (Adnkronos/Dpa) -ditrae Russia sulladelladi Kakhovka nel corso della riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si è tenuta a New York: l'ambasciatore ucraino all'Onu, Sergiy Kyslytsya, ha accusato Mosca di aver fatto esplodere "unadidi" che ha causato il disastro "più grande prodotto dall'uomo in Europa da decenni". Kyslytsya ha parlato anche di "un atto di terrorismo ecologico e tecnologico" nel corso della riunione, e di un altro esempio del genocidio della Russia a danno degli Ucraini". Di "un atto di sabotaggio deliberato da parte di", che dovrà essere "classificato come un crimine ...