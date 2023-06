Ucraina | Poroshenko | ' crollo diga non influenzerà controffensiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Kiev, 7 giu. (Adnkronos) - L'ex presidente ucraino Petroha dichiarato alla Cnn che ildellaNova Kakhovka nella regione di Kherson è una "catastrofe" per l'. "Siamo colpiti al cuore, e questa è la più grande catastrofe provocata dall'uomo nel 21° secolo", ha detto, aggiungendo che "è possibile che lasia stata fatta crollare dalla Russia per fermare la, creando un disastro per i civili ma non per le truppe. Niente può fermare le truppe ucraine".ha aggiunto che la"inizierà entro poche ore. Non giorni, ma ore".