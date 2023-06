Ucraina | Onu | conseguenze enormi dalla distruzione della diga sul fiume Dnepr | Zelensky | enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero

Lo ha detto l'ambasciatore cinese all'Zhang Jun alla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza sull'. 'Esprimiamo la nostra grave preoccupazione' per quanto accaduto, ha aggiunto, ...... ha reso noto Zelensky sul sito web della presidenza. La notizia del danneggiamento della ... Intanto l'ambasciatore ucraino all'Sergiy Kyslytsya ha accusato Mosca di aver fatto esplodere "......situazione potrebbe avere conseguenze "catastrofiche" in, anche per l'impossibilita' di poter portare aiuto alla popolazione ha detto Martin Griffiths, capo degli Affari umanitari per l'. "...

Diga Kakhovka distrutta, lo scambio di accuse Ucraina-Russia. Allarme Onu Adnkronos

La guerra in Ucraina giunge al giorno 469. Duro braccio di ferro al Palazzo di Vetro dell'Onu tra Kiev e Mosca, che alla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza convocata in seguito alla dist ...Kiev ha riferito che 24 villaggi sono stati allagate, le autorità filorusse parlano di circa 22mila persone minacciate dall'inondazione ...