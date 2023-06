Ucraina | la distruzione della diga ha provocato un immane disastro ambientale

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) , una chiazza enorme di petrolio verso il Mar Nero Il primo ministro ucraino Denys Shmyhalha così commentato la recentedi Nova Kakhovka: “uno dei peggiori disastri ambientali degli ultimi decenni” durante un evento dell’Ocse. “Decine di città e villaggi dovranno affrontare problemi di acqua potabile e di accesso alle riserve idriche per l’irrigazione”, ha sottolineato il leader ucraino, “è un crimine contro l’umanità”. Il presidente Zelensky ha fatto sapere che: “si è formata una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene trasportata dalla corrente verso il Mar Nero. Non possiamo ancora prevedere quanta parte delle sostanze chimiche, dei fertilizzanti e dei prodotti petroliferi stoccati nelle aree alluvionate finirà nei fiumi e nel mare. L’evacuazione delle persone dall’area allagata è in corso: ...