Ucraina | la diretta – Diga distrutta | Sunak | “Non abbiamo ancora prove contro la Russia” Zuppi | “La mia non è una mediazione | devo parlare col Papa”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si allargano le zone inondate. Usa inclini a pensare che ci sia il Cremlino dietro la distruzione dell’impianto. Il New York Times concorda coi funzionari ucraini: l’infrastruttura sarebbe “esplosa dall’interno”. Kiev: “L’acqua ha fatto arretrare i russi di 5-15 km”. Mosca accusa gli ucraini di avere sabotato una conduttura per l’ammoniaca: “Vittime tra i civili” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'non ha dubbi: a far saltare in aria la diga di Nova Khakovka, nella notte di martedì, sono ... ha confermato la tesi corroborandola con una testimonianzainquietante. Parlando con la ...Non ti chiederò una donazione, ma puoi aiutarmi a filmare tutto Quattro mesi dopo, quello che pensavo sarebbe stato forse un documentario sul traffico di bambini insi è trasformato ...07 giu 15:06. "Non abbiamo ancora lanciato la controffensiva" L'non ha ancora lanciato la controffensiva pianificata per riconquistare il territorio occupato dalla Russia, 'e il suo ...

Guerra Ucraina Russia, news. Diga distrutta, Zelensky: è bomba ambientale. DIRETTA Sky Tg24

L’ordine di far saltare la diga di Kakhovka è arrivato direttamente dal presidente russo Vladimir Putin. E il livello dell’acqua ...Il punto militare 474 | L’attacco di fine maggio sarebbe stato mirato, un colpo nella guerra psicologica di questo conflitto. I velivoli senza pilota che raggiungono la capitale, inoltre, partirebbero ...