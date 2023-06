Ucraina | la diretta – Diga distrutta sul Dnepr | Zelensky | “Enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero” Erdogan | “Indagine internazionale”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si allargano le zone inondate. Usa inclini a pensare che ci sia il Cremlino dietro la distruzione dell’impianto. Il New York Times concorda coi funzionari ucraini: l’infrastruttura sarebbe “esplosa dall’interno”. Kiev: “L’acqua ha fatto arretrare i russi di 5-15 km”. Mosca accusa gli ucraini di avere sabotato una conduttura per l’ammoniaca: “Vittime tra i civili” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... come quelli con i Rappresentanti religiosi, nonché l'esperienzadell'atroce sofferenza del ... Zelensky ha subito messo le mani avanti: un cessate il fuoco in'non porterà alla pace'. '...Dai dati emerge per altro il record di interscambio cinese con la Russia dall'aggressione delle truppe di Mosca ai danni dell', partita il 24 febbraio del 2022: i flussi complessivi ...'I risultati di tali colloqui conclude la nota , come quelli con i rappresentanti religiosi, nonché l'esperienzadell'atroce sofferenza del popolo ucraino a causa della guerra in corso, ...

Guerra Ucraina Russia, news. Diga distrutta, Zelensky: è bomba ambientale. DIRETTA Sky Tg24

Il punto militare 474 | L’attacco di fine maggio sarebbe stato mirato, un colpo nella guerra psicologica di questo conflitto. I velivoli senza pilota che raggiungono la capitale, inoltre, partirebbero ...Migliaia di persone in fuga dalle città allagate. L’inondazione raggiunge Mykolaiv. Analisti militari: “Un attacco esterno non avrebbe fatto crollare la diga”. Putin a Erdogan: “Atto barbarico”. Cina: ...