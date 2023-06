Ucraina | Kiev | un morto e un ferito in attacco russo su Kherson

(Di mercoledì 7 giugno 2023), 7 giu. (Adnkronos) - E' di almeno uned unil bilancio dell'sferrato dalle forze russe contro la regionedi, dove migliaia di persone sono in fuga dalle zone allagate dopo la distruzione della diga di Nova Kakhovka. A dichiararlo su Telegram è stato il governatore ucraino della regione, Oleksandr Prokudin, precisando che 29 proietti di artiglieria sono stati sparati contro la città di

Oggi è il secondo e ultimo giorno di missione inper il cardinale Zuppi , inviato del Papa a, che è stato già ricevuto da Zelensky. Le cause della guerra in: il riassunto . Gli ...Lo ha detto l'ambasciatore cinese all'Onu Zhang Jun alla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza sull'. 'Esprimiamo la nostra grave preoccupazione' per quanto accaduto, ha aggiunto, ...... il capo dell'ufficio presidenziale diAndriy Yermak, ha chiesto che la Russia perdesse il suo seggio nell'organismo. L'ha anche accusato la Russia di terrorismo di Stato davanti alla ...

Ucraina: colpita la diga di Kakhovka, Kiev accusa i russi. Riunione urgente del Consiglio Onu - Europa Agenzia ANSA

Monsignor Visvaldus Kulbokas: è in corso tutto un lavoro di ricerca, di ascolto, di studio. È prematuro immaginare ora i prossimi passi ...Nei villaggi vicini alla diga di Kherson distrutta, l'acqua continua a salire. Zelensky annuncia nuove evacuazioni.