Mentana pubblica i risultati di un sondaggio sulla guerra e viene travolto dalle critiche. Il ... diffusi dal Parlamento europeo, in merito all'invasione dell'da parte della Russia. Il ...E poi la corrispondenza con il detenutoPranzini, 'un criminale condannato a morte per ...invitato a pregare 'per la fine delle guerre nel mondo e specialmente per la cara e martoriata'. ...... l'appello di Francesco, che ha menzionato l'anche poco prima, durante i saluti ai ... "Teresa viene a conoscenza di un criminale condannato a morte per crimini orribili, si chiamava...

Ucraina, Enrico Mentana svela il sondaggio che smaschera l'ipocrisia sulla guerra Il Tempo

Enrico Mentana pubblica i risultati di un sondaggio sulla guerra e viene travolto dalle critiche. Il direttore del TG La7 ha postato sul suo profilo ...Le parole, le immagini, i volti, la trincea, la dissidenza, l'opposizione. Repubblica delle Idee ( da domani all'11 giugno, fra piazza Maggiore e Arena del Sole) dedica diversi incontri, approfondimen ...