Ucraina | diga Kakhovka | per Kiev 42mila persone a rischio allagamenti

(Di mercoledì 7 giugno 2023), 7 giu. (Adnkronos) - Sono circaleinondazioni nelle aree lungo il fiume Dnipro dopo il collasso delladi Nova. A stimarlo sono state le autorità ucraine. Secondo una valutazione di Ukrhydroenergo, l'aziendache gestisce tutte le centrali idroelettriche della regione, il livello dell'acqua fuoriuscita dallacontinuerà a salire fino a raggiungere un picco questa mattina, quindi resterà stabile per quattro o cinque giorni prima di iniziare lentamente ad abbassarsi.

7.55 Zelensky: chiazza petrolio verso M. Nero A causa dell'esplosione delladi Kakhovka, "si è formata una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene ...web della presidenzaMigliaia di persone nella regione di Kherson, nel sud dell', sono in pericolo a causa della distruzione delladi Kakhovka, vicino alla città di Nova Kakhovka. La grande infrastruttura sul fiume Dnipro è stata distrutta nelle prime ore di martedì e ...L'amministrazione russa della città di Nova Kakhovka, vicino alla, fa sapere che il livello ... La situazione potrebbe avere conseguenze "catastrofiche" in, anche per l'impossibilita' di ...

Roma, 7 giu. (askanews) – Migliaia di persone sono fuggite da città e villaggi pesantemente allagati dopo l’esplosione alla diga di Nova Kakhovka sul fiume Dnipro, nella regione ucraina di Kherson, e ...Nei villaggi vicini alla diga di Kherson distrutta, l'acqua continua a salire. Zelensky annuncia nuove evacuazioni.