Ucraina | diga Kakhovka | Kiev | ' russi hanno fatto più danni a se stessi'

(Di mercoledì 7 giugno 2023), 7 giu. (Adnkronos) - Il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar ha affermato che con il crollo delladi Nova"ieffettivamente causato piùa see alle loro forze armate", avendo, l'attacco, danneggiato le fortificazioni e le postazioni militari di Mosca. Parlando alla TV nazionale, Mailar ha dichiarato: "In pratica, il territorio che ora è sotto il controllo dell'aggressore è quello più colpito. Anche i territori delle loro unità militari sono allagati. E adesso c'è un problema con le mine, perché le mine sono volate via. La situazione è assolutamente incontrollabile ora".