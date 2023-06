Ucraina | De Angelis | “Gli Usa registi del conflitto E noi europei ci siamo cascati”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Anche se la Cina avesse presentato il piano di pace perfetto, gli Usa avrebbero detto di no” mentre “per quanto riguarda il Vaticano, ovviamente non c’è una concorrenza con gli Usa, per cui non credo che ci siano pregiudiziali da parte americana”. A parlare così è Marco De, docente all’Università di Lüneburg, che è scettico sulla possibilità di arrivare a un cessate il fuoco in. Se ne parla da mesi della controffensivache nei piani di Kiev e Washington porterà alla sconfitta di Mosca. Eppure è bastato un missile, sparato sulla diga di Kherson, per farla posticipare. Marco De, docente all’Università di Lüneburg,davvero a un punto di svolta? “Non penso chea un punto di svolta né penso che ci sarà una controffensiva se non in forma di un ...