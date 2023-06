Ucraina | Danilov | ' quando controffensiva inizierà se ne accorgeranno tutti'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Kiev, 7 giu. (Adnkronos) - "la, se ne". Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Oleksiycitato da Ukrinform, precisando che le forze di difesa di Kiev non hanno ancora lanciato la previstaper liberare i territori temporaneamente occupati dalla Russia. "tutto questolo decideranno i nostri militari. Elo sapranno e lo vedranno", ha aggiunto, sottolineando che i russi hanno erroneamente considerato l'avanzata dell'esercito ucraino in alcuni punti come l'inizio di una grande operazione.

