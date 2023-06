Ucraina | Cavo Dragone | ' serve rafforzamento politica difesa e deterrenza'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "L'invasione dell'e la conseguente evoluzione dei rapporti politici e strategici hanno segnato una cesura e un'accelerazione di dinamiche, pre-esistenti e non". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe, nel corso di un'audizione in Commissionealla Camera sottolineando che tutto ciò rende necessario "undelladi".

... per motivi diversi, quelli die Tunisia. Se per la guerra, ci sono state alcune tappe di ... materializzatosi con ilsottomarino di collegamento elettrico Elmed. Un lavoro importante, lo ...Il primo punto di presenza (PoP) continentale del nuovosottomarino " Ionian " di Islalink è stato attivato a Milano nella Carrier Hotel di Milan ... la guida Un anno di guerra in: gli ...Lo ha riferito il Servizio statale delle guardie di frontiera dell'. 'Diversi operatori della televisione viadella Crimea stanno spegnendo il segnale perché gli ucraini hanno violato le ...

Ucraina: Cavo Dragone, 'serve rafforzamento politica difesa e ... La Nuova Ferrara

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “L’invasione dell’Ucraina e la conseguente evoluzione dei rapporti politici e strategici hanno segnato una cesura e un’accelerazione di dinamiche, pre-esistenti e non”. Lo h ...La controffensiva ucraina continua a fare parlare di sé anche in maniera indiretta. Nelle ultime ore, in Crimea, hacker ucraini sono entrati nei server di alcune emittenti ...