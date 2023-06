Ucraina | arcivescovo Mosca | ' Zuppi a Kiev importante | ora lo aspettiamo qui'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Mi sembrache il cardinalesia andato ae possa venire anche qui a, quando sarà. Molto. Non era affatto scontato". Lo afferma, in un'intervista al 'Corriere della Sera', Paolo Pezzi, 62 anni,di. "Certo adesso, con queste azioni che si ripetono da una parte e dall'altra, ogni dialogo possibile appare difficile, tutto sembra volgere al peggio. Però ho imparato a guardare in positivo anche i più piccoli segni di speranza - osserva - Sia da parte di Zelensky sia del Cremlino avevo letto dichiarazioni molto negative, negli ultimi tempi, intorno a una possibile mediazione. E in una situazione così stagnante, che l'inviato del Papa sia andato ine abbia avuto l'ok ...

In un post su Telegram, il leader del Paese invaso ha scritto che "l'Ucraina accoglie con favore la missione del cardinale Zuppi". Il Vaticano, spiegando l'impegno per cui è stato scelto l'arcivescovo di Bologna, ha parlato di "iniziativa umanitaria". L'arcivescovo lituano Visvaldas Kulbokas è il nunzio vaticano a Kiev. E da ambasciatore della Santa Sede ha detto che "la visita di Zuppi a Kiev è in se stessa un segno di attenzione sia del Santo Padre verso la sofferenza, sia verso la ricerca della pace". Il presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, ieri al Palazzo Presidenziale era accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato vaticana e dal nunzio apostolico in Ucraina.

Monsignor Visvaldus Kulbokas: è in corso tutto un lavoro di ricerca, di ascolto, di studio. È prematuro immaginare ora i prossimi passi.