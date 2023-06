Tutti se lo chiedono | ma pochi lo sanno | ti rivelo perché la gallina canta dopo aver fatto l’uovo

...il patrocinio al Roma Pride tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta! ... Rocca: 'Sì a patrocinio sescusa' 'Colamarino chiedesse scusa pubblicamente rispetto a questa ......del centrodestra "Diciamo che faccio il mio dovere di amministratore rappresentandoi ... Per me è una vera responsabilità, non sono come quelli a cuidi fare il padrino e lo fanno in ......qualche tempo ancora - continuare a negare o revocare un patrocinio a dei gay pride che... che non esiste, e che nei fatti è un modo per dire che debbano essere colpiticoloro che ...

Personale allo stremo I sindacati chiedono un incontro a Capalbo ... il Resto del Carlino

Intanto l’Usb denuncia "carichi di lavoro insostenibili per il personale . Oss e assistenziale del Pronto soccorso di Ascoli, . che mettono a rischio la sicurezza dell’utenza e dei lavoratori".