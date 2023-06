Tutte balle | l' ultima figuraccia di Molinari | si fa smentire pure dai giudici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono «totalmente destituite di fondamento alcune illazioni apparse su organi di stampa» sulla decisione che la Corte costituzionale si accinge a prendere sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato sul caso di Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, e di Cosimo Ferri, magistrato ed ex parlamentare renziano. Lo ha precisato ieri in una nota l'ufficio comunicazione della Corte costituzionale, stroncando quindi il falso scoop di Repubblica secondo cui, invece, la Consulta si appresterebbe a dare ragione ad entrambi. La Corte, prosegue ancora la nota, «darà comunicazione delle proprie decisioni, rispettivamente sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica, non appena esse ...