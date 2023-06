TS – trovato l’accordo con la società

Leggi su justcalcio

BERGAMO – Gian Piero Gasperini sarà l'allenatore dell'Atalanta anche nella prossima stagione. Nel pomeriggioè andato in scena l'incontro decisivo con i Percassi, un summit durato qualche ora e terminato intorno alle ore 19.00: il tecnico nerazzurro ha aperto su quelle che saranno le linee guida in vista del futuro ribadite dal club bergamasco. Ieri invece le due proprietà, quella italiana e quella americana, hanno iniziato a programmare la prossima stagione a Zingonia. La volontà del club sarebbe dunque quella di continuare a investire sui giovani tenendo anche conto della sostenibilità, proseguendo dunque il lavoro svolto in queste sette stagioni proprio col tecnico di Grugliasco. Quella che inizierà sarà dunque l'ottava stagione per il Gasp: alla guida dell'Atalanta il tecnico ha ottenuto sei qualificazioni in ...