Troppe parolacce e bestemmie | il parroco chiude l’oratorio | “Si chiede una cosa sola | la buona educazione”

(Di mercoledì 7 giugno 2023), immondizia ovunque, ma anche atteggiamenti aggressivi e irriverenti, da veri bulli: è per questi comportamenti dei ragazzi che frequentano il suo oratorio che don Enzo Raimondi,di Maleo, in provincia di Lodi, ha deciso dirlo per qualche giorno. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il sacerdote si è detto “amareggiato, dispiaciuto e rattristato” per la sua stessa decisione che però gli è sembrata l’unica in grado di contrastare una situazione che va avanti ormai da tempo: “Siuna, la– ha commentato rammaricato Raimondi – ma questo vale dappertutto. Siamo un paese di 3mila abitanti e questi ragazzi difficili sono un gruppetto di 16-17enni, alcuni ...

