Trofeo Shalom | domani parte il torneo maschile All’Independent la ‘Women’s Soccer Toner Italia Cup’

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti, giovedì 8 giugno 2023, al via ildella 38esima edizione del. Alle ore 17, dunque, l’attesissimo appuntamento è in programma al centro sportivo Ariella, che ospiterà come nella scorsa edizione l’intera kermesse calcistica. Intanto, sul “fronte rosa” dell’evento, le girls dell’Asd Independent si sono riconfermate campionesse della “Women’sCup”. Allo stadio comunale “Lino Mastronardi” di Pietrelcina, la compagine femminile di Marano di Napoli ha infatti replicato il trionfale successo ottenuto nella passata edizione, stavolta superando in finale per 2 a 0 la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino), con le reti di Napolitano e Bottone, premiata ...

Ai nastri di partenza il 38°"Tabacchi Collarile Cup". La conferenza stampa di presentazione si è tenuta presso il Bar Agip, in via Aldo Moro a Benevento. Questo evento calcistico annovera il torneo femminile, allo ...

