(Di mercoledì 7 giugno 2023) commenta Inundi 50anni è statoa sei anni di carcere per, oltre a risarcire 90 mila euro alla famiglia della vittima, che si è costituita parte civile. I ...

commenta Inundi 50anni è stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale, oltre a risarcire 90 mila euro alla famiglia della vittima, che si è costituita parte civile. I fatti ...La Centrale Unica diEmergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero che, tuttavia, a ... L', cosciente ma con una frattura importante, è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e ...La Centrale Unica diEmergenza - comunica una nota del Soccorso alpino - ha chiesto l'... L', cosciente ma con una frattura importante, è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e ...

Trentino, uomo condannato per violenza sessuale nei confronti di una 11enne TGCOM

In Trentino un uomo di 50anni è stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale, oltre a risarcire 90 mila euro alla famiglia della vittima, che si è costituita parte civile. I fatti risa ...L'82% degli altoatesini è contrario alla "diffusione selvaggia del lupo". Lo sostiene L'Unione Agricoltori Südtiroler Bauernbund sulla base di un sondaggio commissionato all'istituto di ricerche di me ...