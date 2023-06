“Tremo” è il nuovo singolo di Antonio Giagoni

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Da venerdì 9 giugno 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano che affronta la paura dell’amore in una chiave dance funk all’italiana, dal Folk di Ivan Graziani a ritornelli morbidi e melodici citando Neffa. Lo Special, molto Battistiano si apre come una bolla, come se il tempo e la frenesia per un attimo si fermassero per dare spazio alla consapevolezza e fino a risolversi alla presa di coscienza del fatto che tanto anche questa volta, nonostante la grande alchimia, lei/lui si stancherà di te. Spiega l’artista a proposito della nuova release: «La notte mi ha sempre regalato le cose più intriganti e creative, un brano scritto di getto cavalcando le emozioni e le ...