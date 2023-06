Transformers – Il Risveglio | la recensione del nuovo “reboot” sequel

Ambientato a New York nel 1994, più di 10 anni prima degli eventi del primodi Bay, presenta un uovo protagonista: Noah (Ramos), un giovanotto appena uscito dall'esercito, in cerca ...- Il, il caso da manuale di cinema senza alcuna idea: un'apocalisse raccontata con la grandeur di un picnic. La saga non riesce a scuotersi dal letargo e ripete i propri luoghi ...A partire dal film che sicuramente si candida per competere con i primi della classe al box office, ovvero: il, che già dal titolo originale Rise of the Beasts fa capire la ...

Transformers: Il Risveglio Recensione ComingSoon.it