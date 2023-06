Transformers | Il risveglio | la recensione del nuovo film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il: Il, 2023. Regia: Steven Caple Jr..Cast: Anthony Ramos, Dominique Fishback. Genere: Azione, fantascienza. Durata: 120 minuti.Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: Dopo un prologo ambientato nella notte dei tempi, che serve a farci capire come i robot abitino il nostro pianeta da migliaia di anni, ci troviamo nella New York del 1994: istanno tornando… “È roba da Indiana Jones questa!”. A un certo punto di: Il, ildella saga in uscita al cinema dal 7 giugno, due personaggi, alle prese con un sito archeologico in Perù, si trovano davvero in una situazione alla Indiana Jones, con quei pericolosi macchinari che fanno scattare delle ...