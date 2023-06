Tragedia a Roma | bimba di 1 anno trovata morta in auto

(Di mercoledì 7 giugno 2023)– Unaquella avvenuta in queste ore a, dove unadi circa unè statainin via dei Fucilieri nella zona della Cecchignola. La piccola è stata notata da un passante che ha chiamato i carabinieri, i quali stindagando sul caso. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118. Secondo le prime informazioni, la bambina doveva essere all’asilo e, quindi, l’ipotesi più probabile è che sia stata dimenticata nella vettura da uno dei genitori. Indagano i carabinieri della compagnia Eur. Si attende l’arrivo del medico legale sul posto. L’è stata sequestrata. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove ...

