Traffico Roma del 07-06-2023 ore 17 | 30

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati redazioni e Sonia cerquetani intenso ilVista l’ora sul Raccordo Anulare rallentamenti aldel lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana e poi in interna tra cassie e Salaria e tra Nomentana e Tiburtina file sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria code che ritroviamo sul percorso Urbano della A24-l’aquila-teramo dalla tangenziale est raccordo anulare quindi in uscita dalavori di notte sulla sede tranviaria di viale delle Belle Arti fino a venerdì 9 giugno dalle 20 A fine servizio i tram delle linee 2 e 3 sono sostituiti del bus invece per la linea 19 servizio tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e navette tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento altri lavori ...