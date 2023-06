Traffico Roma del 07-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati redazione Sonia cerquetaniintenso con rallentamenti a tratti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla tua e poi in interna tra la Flaminia e la Salaria e tra Nomentana e Tiburtina file sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia la Salaria riaperta al transito via della Balduina 3 via Giorgio morpurgo e via Mario Montefusco In entrambe le direzioni ora si transita senso unico alternato fino a cessate esigenze per lo smontaggio delle strutture utilizzate per la parata del 2 giugno che a 0:30 fino alle 5:30 chiusa via dei Fori Imperiali con deviazione della linea bus nmb maggiori informazioni su queste ed altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura ...