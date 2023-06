Traffico Roma del 07-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sulla Flaminia zona Labaro si sta in coda in prossimità del raccordo anulare in direzione del centro sulla via Cassiarallentato tra una giustificazione Tomba di Nerone direzione Corso di Francia in tangenziale si rallenta pertra via Salaria viale della Moschea in direzione stadio sul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna tra l’uscita di via Casa via Appia trafficata la via Laurentina per dei lavori tra via di Porta medaglia e valleranello in direzione del raccordo a Colle Salario per lavori di potatura chiusa alLargo Monte San Giusto Con la linea bus 93 che modifica provvisoriamente il percorso è sulla A1Napoli chiusa fino alle ore 16 l’uscita di Colleferro per lavori in direzione di Napoli e comunque per i ...