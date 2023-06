Traffico Roma del 07-06-2023 ore 10 | 00

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto intenso ilsul Grande Raccordo Anulare con le code a tratti in carreggiata esterna tra Settebagni Aurelia e a seguire il rallentamenti tra l’uscita per l’aeroporto Fiumicino e l’uscita Pontina in carreggiata interna coda e rallentamenti tra Bufalotta e Appiain coda sulla Flaminia tra Labaro e due ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile è l’aeroporto dell’Urbe sulla tangenziale rallentamenti e code tra le uscite di via Tiburtina è Corso di Francia in direzione Stadio Olimpico mentre sulla carreggiata opposta si sta in coda verso San Giovanni tra l’uscita di Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense sul tratto Urbano A24 coda pertra l’uscita di via Palmiro Togliatti è l’ingresso con la tangenziale a Corviale la polizia locale segnale ...

...alla presenza di assessori al ramo e tecnici si è stabilito di affidare alla Leganet di(... la riclassificazione di via Fontana Unica come strada locale così come prevista dal piano del, ...Ti lasci alle spalle ildie il caos cosmopolita della vicina Stazione Termini, passi sotto il detector, ti immergi quindi nella penombra silenziosa e solenne di Santa Maria Maggiore. E a colpirti, innanzitutto,...Salvatore Onda aveva fatto perdere le sue tracce dal novembre 2022, quando finirono agli arresti per undi droga sull'asse Olanda - Torre Annunziata 15 persone, altre 6 ai domiciliari. ...

A Roma piove e il traffico va in tilt: strade allagate e code nel quadrante sud est della capitale RomaToday

Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”. L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La ...Nasce la startup PLATEasy, la prima piattaforma social per automobilisti che, con un solo click, riduce il tempo per trovare parcheggio, favorendo così comportamenti virtuosi e sostenibili ...