Traffico Roma del 07-06-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Luceverdetrovati all’ascolto sul grande raccordo anularerallentato in carreggiata esterna tra le uscite per l’ospedale Sant’Andrea e Aurelia in carreggiata interna code pere anche per incidente tra Casilina e Appiain coda sulla Flaminia tra Labaro e due ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile è l’aeroporto dell’Urbe in tangenziale rallentamenti tra le uscite di via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio Olimpico mentre sulla carreggiata opposta si sta in coda verso San Giovanni tra l’uscita di Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense cose sulle tratto Urbano dellaL’Aquila tra lo svincolo di Tor Cervara è l’ingresso con tangenziale trafficata laFiumicino tra il raccordo anulare e il ponte della Magliana direzione centro ...

A Roma piove e il traffico va in tilt: strade allagate e code nel quadrante sud est della capitale RomaToday

Il Campidoglio sta studiando due soluzioni per la nuova zona a traffico limitato che entrerà in servizio a novembre di quest'anno: un sistema di accessi bonus in relazione alle ...Il Comune vuole esentare dai divieti in vigore da novembre i veicoli fino a diesel Euro 4 e benzina Euro 3. Per i mezzi più inquinanti previsti un pacchetto di chilometri o un carnet di ingressi ...