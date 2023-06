Traffico Roma del 07-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno è ben trovati all’ascoltoin aumento Come di consueto in queste ore sulla rete viaria della città metropolitana diprima il rallentamenti su tutte le principali vie d’accesso al centro aNord si rallenta sulla Flaminia tra il raccordo e due punti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile è l’aeroporto dell’Urbe coda persul tratto Urbano della A24 trailer ricorda nulla re e la tangenzialein coda sulla Tiburtina in prossimità di Setteville a causa di un incidente in direzione centro città passiamo su Grande Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra l’uscita di Casilina e via Appiaincolonnato sulla Pontina tra Castelno e Spinaceto per un incidente in direzione ...