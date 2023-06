‘Tracce di Gnostro’ | quarto appuntamento con The Niro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la rassegna musicale «Tracce di Gnostro», che propone ogni giovedì musica dal vivo, dando spazio ad artisti provenienti da tutta Italia. La kermesse, arrivata al, è organizzata dall’associazione culturale Ossigeno, in collaborazione con il bistrot – edicola di viale Mellusi. Domani sera a partire dalle 21 si esibirà il cantautore romano The, all’anagrafe Davide Combusti, che ha recentemente pubblicato un album di canzoni inedite (“Un mondo perfetto”), a distanza di quasi dieci anni. In mezzo un EP, un album di cover di Jeff Buckley, compresi cinque inediti dell’americano, e un cameo nel film di Paolo Genovese “Il primo giorno della mia vita”. Ora Theè in tour con il suo nuovo album, e tra i tanti appuntamenti, quindi, ci sarà anche una tappa ...