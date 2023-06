Tourist Trophy | incidente fatale | è morto Raul Torras | aveva 46 anni

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Al, all’isola di Man, si piange la scomparsa del centauro spagnolo, 46in undurante la prima gara Supertwin TT della settimana. Lo ha reso noto l’organizzazione con un post sui social: “È con grande tristezza che l’Isle of Man TT Races può confermare la perdita diMartinez a seguito di unnell’ultimo giro della prima Supertwin Race dell’Isle of Man TT Races 2023. Il sorriso diera contagioso e il suo amore per il TT e lo sport delle corse su strada era evidente a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo”. Lo scontrosi è verificato al terzo giro.– alla quinta partecipazione ...

È lo spagnolo più veloce al mondo sull'Isola di Man ad aver perso la vita nei primi giorni di questo2023. Raul Torres Martinez, 46 anni, aveva una passione enorme per le corse su strada e ha finito per dedicare loro la vita R aul Torras, spagnolo di 46 anni, è il primo pilota a ...Gli appassionati di motociclismo conoscono bene la pericolosità del, gara storica e mitologica che si svolge nella prima settimana di giugno sul tracciato stradale di 60 km dello Snaefell Mountain Course dell'Isola di Man. Valido come GP di Gran ...Tra le moto delle autentiche icone: come la Norton e la BSA protagoniste dei più accesiin Irlanda o la Moto Guzzi Condor 500, replica della monocilindrica da competizione.