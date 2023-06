Tortura sui fermati | poliziotti arrestati E in Italia cresce l’emergenza carceri

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Cinquesono finiti in manette il 6 giugno a Verona con l’accusa di, lesioni aggravate, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Un ispettore e 4 agenti sono ai domiciliari. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero in diverse occasioni picchiato persone fermate per strada nel corso di controlli, per poi truccare i verbali in modo tale da allontanare responsabilità e sospetti. Non si tratta di un caso isolato passibile di. Oltre ai 5ci sono una decina diindagati. Ma non basta. Nelle scorse settimane si è verificato il trasferimento di una ventina di agenti per rilievi di natura penale e disciplinare. Crescono i casi in cui agenti di polizia, ma anche della penitenziaria e carabinieri, vengono accusati di ...