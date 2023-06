Torta rustica di patate con ripieno filante | veloce e saporitissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 giugno 2023)diconIn questo periodo la tavola è sempre imbandita di dolci di ogni genere. Tuttavia alcune volte si ha l’esigenza di cambiare e di assaporare qualcosa di molto lontano dalla dolcezza. È proprio in questi casi infatti che le torte salate diventano le nostre migliori alleate. La ricetta di oggi è quella dellasalata prosciutto e. Facile da realizzare, e perfetta per bambini e adulti, questasalata è ottima anche come ricetta svuota frigo.diconGli ingredienti utili per realizzare la...