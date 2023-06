Tornare a camminare dopo una paralisi grazie a un “ponte digitale”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un uomo olandese di 40 anni, Gert-Jan Oskam, paralizzato agli arti in seguito a un incidente in moto avvenuto nel 2011, riesce oggi ain modo del tutto naturale,a unche permette al suo cervello di dialogare direttamente con le zone del midollo spinale che...

In quel concerto invece il suoabulico, il suo straniarsi dalla musica che stavano ... per loro come per il mondo - hanno dovuto prima di tutto riprendersi come persone,a vedersi ...... tra cui il laser e la magnetoterapia, che - spiegava ad AP - gli hanno rinsaldato l'osso e gli hanno permesso di potercon un bastone per brevi tragitti e l'ausilio talvolta di ...Fabio non sa se potrà mai

Tornare a camminare con la forza del pensiero: le protesi che dialogano con il cervello Repubblica TV

Le piogge che stanno ritardando l'arrivo della bella stagione non hanno fermato la smania di moltissimi nostri connazionali per la «remise en forme» in vista dell'estate.Appassionata della montagna, il suo sogno era di tornare a camminare e a fare trekking. Un sogno che si è avverato e dopo, diverse uscite meno impegnative, pochi giorni fa si è cimentata con ...