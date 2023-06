Torna il Green pass | ma c’è una novità molto importante

(Di mercoledì 7 giugno 2023)mondiale. Sta perre il, ma questa volta c’è un’. La certificazione verde, utilizzata durante la pandemia di Covid-19 per attestare che il titolare era vaccinato, oltre che negativo o guarito dal Covid, tornerà a livello mondiale. È quando deciso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in un accordo siglato insieme alla Comunità europea. (Continua…) Leggi anche: “La fine della pandemia”. Oms, il messaggio di speranza a inizio anno e la buona notizia Leggi anche: Oms, finalmente l’annuncio che tutto il mondo attendeva sulla fine della pandemia Cos’è ilMolti di voi si ricorderanno del ““, nonostante esso sia caduto in disuso ...

Articoli più letti Facciamo chiarezza sulla storia delpass mondiale di Kevin Carboni La ...in Sicilia di Paolo Armelli Le storie da non perdere di Wired " Il 30 maggio il Wired digital day...Articoli più letti Facciamo chiarezza sulla storia delpass mondiale di Kevin Carboni La ...in Sicilia di Paolo Armelli Le storie da non perdere di Wired " Il 30 maggio il Wired digital day...Quest'anno, sempre con la sostenibilità e l'inclusione come valori faro" per ogni iniziativa, ospiteremo grandi personaggi del mondo del giornalismo, deldesign, dell'arte e della cultura ...

Torna il Green Pass, ma sarà globale: a cosa servirà QuiFinanza

Ritorna anche quest’anno il Festival itinerante alpino AmbriaJazz organizzato dall’Associazione AmbriaJazz ODV in collaborazione con il Comune di Piateda quale capofila del progetto. Il festival, prea ...Non è un segreto che l'Italia, paese per tradizione sempre tra le grandi superpotenze del ciclismo, non stia passando il miglior momento della sua storia, quanto meno per quanto riguarda il settore ma ...