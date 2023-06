Torna il Forum Europeo Digitale l' 8 e 9 giugno a Lucca | il presente e il futuro della TV | dello streaming e dei media

... così come avevo avuto l'onore di dialogare con lui, lo scorso autunno, in una serata monografica dedicatagli all'Humanitiesdi Villa Tornaforte Aragno di Cuneo. Dunque, conoscevo una parte ...Sia Folgaria, dove la ritmica italiana si prepara a scalare la vetta, nella sfida tra le ...internazionale - anche in vista del grande appuntamento con la World Cup di Milano al Mediolanum...Durante l'incontro di tre ore all'Hoteli tre hanno parlato di lavoro e riforma del sistema ... Il Movimento 5 Stelledunque alla piazza, suo luogo di origine. "L'opposizione si fa anche ...

Torna Forum Serramenti&Vetro Guida Finestra

La kermesse si svolgerà dal 21 al 23 luglio. Venerdì 23 giugno la presentazione del libro “Giugiaro”, a cura di Paola Scola, con la presenza del conosciuto designer garessino ...Forum in Masseria. Torna, per la quarta edizione, la rassegna di Bruno Vespa, a Manduria, per discutere del futuro del Paese. Tanti gli ospiti d'onore negli otto panel in programma.