TLC | unirsi per non scomparire

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ci sono troppi operatori che si contendono il mercato italiano della telefonia. E anche se per gli utenti è un vantaggio, diminuisce il margine delle compagnie alle prese con i costi del personale e con necessarie evoluzioni tecnologiche. La strada delle fusioni appare segnata... Negli Stati Uniti, 330 milioni di abitanti, ci sono appena tre grandi operatori di telecomunicazioni. In Cina, dove la Repubblica popolare si avvicina a quota 1,5 miliardi di persone attive, i player sono sempre tre, altrettanti in India per un miliardo e mezzo di indiani. In Italia, invece, dove la decrescita demografica è problema ormai acclarato, l’unica cosa che aumenta è il numero di gruppi che offrono i servizi di telefonia: ne abbiamo quattro o addirittura cinque per meno di 60 milioni di italiani. A Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad si può, infatti, aggiungere Fastweb che non è ufficialmente sul mobile, ...