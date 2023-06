In ogni caso ha dato il suo contributo, mettendo a8 centri. Danilo Cataldi 7.5 Doveva essere ... Ha dato il suo contributo anche sottoporta come a Napoli, dove, grazie ad undalla distanza, ...... un sistema di alimentazione elettrica per l'area camper di via del(parcheggio Ponzianina), una stazione meteorologica, le colonnine di ricarica per le auto elettriche e la formazione ...... un sistema di alimentazione elettrica per l'area camper di via del(parcheggio Ponzianina), una stazione meteorologica, le colonnine di ricarica per le auto elettriche e la formazione ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Junior Suhl 2023: nessun azzurro conquista la Finale nella penultima giornata OA Sport

Presso il Parco di Tormarancia si svolgerà la quarta edizione dell'evento gratuito "Sport in Piazza" che permetterà a giovani e non di provare diverse discipline sportive ...Appello del presidente della seconda circoscrizione Federico: "Invito gli organi competenti a intervenire con tempestività alla risoluzione del problema per porre fine definitivamente al grave problem ...