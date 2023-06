The Good Doctor 6 | anticipazioni trama e cast e streaming della puntata del 7 giugno su Rai 2

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Stasera, mercoledì 72023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The6, la nuova stagionefiction con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Stasera vedremo due episodi. Nell’episodio dal titolo “Mezze misure”, Shaun convince il dottor Glassman a sottoporsi ad un test per verificare le sue condizioni di salute. Per fortuna il risultato del test dà esito negativo, ma il giovane medico non è comunque per niente convinto. Nel secondo episodioserata, dal titolo “Fortunato”, Shaun, grazie ad un paziente, capisce la patologia del suo collega più anziano, ma questo si rivela positivo solo in ...

Doctor 6 verso il gran finale. Anche questa lunga cavalcata è finita e presto i fan italiani del dottor Shaun Murphy si ritroveranno a raccogliere i pezzi di un emozionante finale. Il medical ...

The Good Doctor 6: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata in onda stasera, mercoledì 7 giugno 2023, alle ore 21,20, Rai 2 ...