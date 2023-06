Terrorismo | Cavo Dragone | ' minaccia ancora cogente e preoccupante' **

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Il terrorismo è unache non possiamo sottovalutare anche per il suo dilagare in Sahel". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe, nel corso di un'audizione in Commissione Difesa alla Camera.

