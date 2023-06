(Di mercoledì 7 giugno 2023) Asi è verificato un caso di violenza domestica, che avrebbe interessato una coppia di sposi stranieri. Entrambi di mezz’età, lada sempre era diventata vittima delle sevizie del proprioliti per futili motivi, che puntualmente si trasformavano in aggressioni fisiche con pugni, calci, schiaffi e numerosi lividi sul corpo della signora. Una situazione che la vittima, rotta dal pianto ed esasperata da tanta violenza, ha voluto interrompere chiamando pochi giorni fa i Carabinieri e segnalando la vicenda. Leverso lache abita aNella mattinata del 4 giugno 2023 militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia disono intervenuti presso un ...

...Compagnia disono intervenuti presso un residence ubicato alla periferia di... i militari hanno documentato come la violenza fosse ancora in atto ai danni di una41enne, da ......Compagnia disono intervenuti presso un residence ubicato alla periferia di... i militari hanno documentato come la violenza fosse ancora in atto ai danni di una41enne, da ...Anche a, in provincia di Latina Francesco Giannetti per il centrodestra si era imposto ... città resta al centrodestra È Nicoletta Fabio il sindaco di Siena, la primaalla guida di ...

Terracina, donna subisce continue violenze domestiche dal marito: arrestato uomo 47enne Il Corriere della Città

A Terracina si è verificato un caso di violenza domestica, che avrebbe interessato una coppia di sposi stranieri. Entrambi di mezz’età, la donna da sempre era diventata vittima delle sevizie del propr ...Tempestivo l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Terracina, giunti sul posto mentre era in atto la violenza ai danni di una donna ...