Terracina | “Aiuto… mi sta picchiando” | marito violento finisce in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 giugno 2023)– La aggredisce ma lei riesce a chiamare i carabinieri: è successo adove, nella mattinata del 4 giugno 2023, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia disono intervenuti presso un residence situato nella periferia dipoiché era pervenuta una richiesta telefonica di aiuto da parte di una voce femminile. Individuato il posto, che era stato indicato solo genericamente, i militari hanno documentato come la violenza fosse ancora in atto ai danni di una donna 41enne, da parte del47enne, anch’egli straniero. Da immediati riscontri è emerso come il gesto fosse l’ennesimo di analoghe violenze già subite dalla donna. Ferma restando la presunzione di innocenza ex art 115 bis cpp., l’uomo è stato dichiarato in arresto per il reato di ...